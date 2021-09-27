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Анджелина Джоли закрутила роман с 31-летним певцом The Weeknd - СМИ

Автор
Татьяна Кармазина
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Анджелина Джоли Новость обновлена 27 сентября 2021, 14:45
Анджелина Джоли

Папарацци поймали пару после совместного ужина в Санта-Монике

46-летняя голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли, которая недавно завела официальный аккаунт в социальной сети Инстаграм, подогрела слухи о романе с известным канадским исполнителем Абелем Тесфайе, который выступает под сценическим псевдонимом The Weeknd.

Как пишет Daily Mail, мать шестерых детей провела вместе с певцом два с половиной часа в роскошном семейном итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике в субботу, 25 сентября.

После ужина Джоли запрыгнула на заднее сиденье ждущего The Weeknd черного внедорожника, и они поехали в его особняк в Бел-Эйр стоимостью 70 миллионов долларов. Для выхода бывшая жена Брэда Питта выбрала черный двубортный тренч, туфли-лодочки в тон и сумочку Yves Saint Laurent. Сам The Weeknd был одет в черную куртку, узкие джинсы и ботинки.

В июле пара была запечатлена на одном и том же частном концерте в Лос-Анджелесе.

Добавим, что 1 сентября адвокаты Брэда Питта подали ходатайство в Верховный суд Калифорнии о пересмотре дела об опеке бывшей пары после дисквалификации судьи Джона Одеркирка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что канадский певец The Weeknd выпустил в начала этого года клип на песню Save Your Tears, в котором высмеял жертв пластической хирургии. А недавно стало известно, что 31-летний певец заявил, что не планирует номинироваться на музыкальную премию "Грэмми-2022", обвинив организаторов мероприятия в продажности.

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#Анджелина Джоли #The Weeknd
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