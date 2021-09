Анджелина Джоли закрутила роман с 31-летним певцом The Weeknd - СМИ

46-летняя голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли, которая недавно завела официальный аккаунт в социальной сети Инстаграм, подогрела слухи о романе с известным канадским исполнителем Абелем Тесфайе, который выступает под сценическим псевдонимом The Weeknd.

Как пишет Daily Mail, мать шестерых детей провела вместе с певцом два с половиной часа в роскошном семейном итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике в субботу, 25 сентября.

После ужина Джоли запрыгнула на заднее сиденье ждущего The Weeknd черного внедорожника, и они поехали в его особняк в Бел-Эйр стоимостью 70 миллионов долларов. Для выхода бывшая жена Брэда Питта выбрала черный двубортный тренч, туфли-лодочки в тон и сумочку Yves Saint Laurent. Сам The Weeknd был одет в черную куртку, узкие джинсы и ботинки.

В июле пара была запечатлена на одном и том же частном концерте в Лос-Анджелесе.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5