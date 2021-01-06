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The Weeknd сделал "пластику лица" в новом клипе (видео)

The Weeknd сделал "пластику лица" в новом клипе (видео)
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Эксцентричный канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе - ред.), который пришел на музыкальную премию AMA2020 в бинтах и с синяками под глазами, представил во вторник новый клип под названием Save Your Tears, в котором высмеивает жертв пластических хирургов.

Видео появилось на официальном YouTube-канале певца.

За сутки клип Save Your Tears набрал более 5 миллионов просмотром.

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Сам The Weeknd изменил свое лицо с помощью грима. Ему сделали пухлые губы и заострили скулы.

 
 
 
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A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

Отметим, что клип получился довольно мрачным, но со смыслом. "Он на шаг ближе к тому, чтобы стать Джокером", - пишут восхищенные поклонники артиста.

Ранее редакция американского глянца Esquire назвала The Weeknd "современным бардом этих испорченных времен".

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The Weeknd, Клипы, Save Your Tears.

Автор:

Телеграф
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