The Weeknd сделал "пластику лица" в новом клипе (видео)

Эксцентричный канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе - ред.), который пришел на музыкальную премию AMA2020 в бинтах и с синяками под глазами, представил во вторник новый клип под названием Save Your Tears, в котором высмеивает жертв пластических хирургов.

Видео появилось на официальном YouTube-канале певца.

За сутки клип Save Your Tears набрал более 5 миллионов просмотром.

Сам The Weeknd изменил свое лицо с помощью грима. Ему сделали пухлые губы и заострили скулы.

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Отметим, что клип получился довольно мрачным, но со смыслом. "Он на шаг ближе к тому, чтобы стать Джокером", - пишут восхищенные поклонники артиста.

Ранее редакция американского глянца Esquire назвала The Weeknd "современным бардом этих испорченных времен".