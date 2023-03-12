Бриллианты для ВСУ: как братья-ювелиры перешли от украшений для Дорофеевой и Onuka к золотым трезубцам на экспорт

Война внесла в спрос на продукцию известных братьев-ювелиров Кочутов новый тренд: со всего мира заказывают кольца, серьги, кулоны и браслеты с символикой. Рост производства сдерживает только переход части коллектива компании на службу в армию.

Три закарпатских брата-ювелира — Роман, Юрий и Игорь Кочуты — штурмуют европейский рынок драгоценностей. Каждое кольцо, серьга или браслет у них — эксклюзивная ручная работа. Следовательно, братья не считают своими конкурентами крупные ювелирные заводы. Вместо этого решительно пытаются потеснить на рынке такие бренды как Tiffany, Damiani, Bulgari и Buccellati. "Просто у нас с ними схожий портрет клиента", — объясняет "Бизнес Телеграфу" свои амбиции средний из братьев, Юрий.

От маленького магазина до иностранных представительств

Как это часто бывает, компания Kochut — невинное хобби, переросшее в масштабный бизнес. Все начиналось с совместного увлечения братьев исторической реконструкцией. Средневековый Ужгород – отличная декорация для погружения в эпоху с роскошной одеждой, оружием и, конечно, украшениями. Именно в средневековом стиле братья Кочуты сделали свою первую коллекцию из дешевых материалов. Она имела успех, и уже вскоре началась работа с драгоценными металлами и камнями. Первый маленький магазин открыли под названием "Кохинур" — это имя крупнейшего бриллианта в мире. Но все в Ужгороде упорно называли их фирму по фамилии, поэтому вполне логичным стало рождение нового бренда — "Kochut".

Переезд из маленькой мастерской в большое производственное здание в 2017 году зафиксировал превращение локальной фирмы в мощную компанию с полсотней сотрудников. Тогда же между братьями произошло разделение обязанностей. Юрий больше занимался продажами, Игорь – производством, а Роман – дизайном. Но креативом занимаются все трое. Это главная составляющая в цене ювелирного изделия. Доступ к сырью — драгоценным металлам и драгоценным камням — только вопрос денег. Золото и серебро закупают в Швейцарии и Германии, а камни из Австралии, Индии, Таиланда и стран Африки. Ювелирная отрасль очень глобальна. Сегодня у "Kochut" есть партнерские представительства в Польше, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Чехии и Казахстане. Самое дорогое изделие бренда Kochut было продано за $20 тыс. — серьги из золота с массивными аквамаринами в форме груши и бриллиантами. Что касается партнеров и поставщиков металлов и камней, то у братьев единственное жесткое правило — ничего из России.

В Ужгороде нет учебных заведений для ювелиров, поэтому все знания сотрудники "с нуля" приобретают прямо на производстве.

Патриотический тренд

В течение 2022-23 годов наибольший рост спроса на ювелирные изделия Кочутов касается украинской символики. Это не только трезубцы, но и подсолнечники, карпатский медведь, озеро Свитязь и даже самолет Мрия. Цена за золотой крестик "Оберег" с бриллиантами более $5 тысяч "кусается", но за рубежом все украинское сейчас вызывает огромный интерес. Так что с продажами проблем нет.

Для помощи ВСУ братья выпустили специальную коллекцию серебряных трезубцев. Вся она была раскуплена через месяц. Прибыль от продаж направили в благотворительные фонды Притулы и Markus Foundation. Кроме того, приобрели автомобиль для медиков и тепловизоры для разведчиков.

Уже запланирована серия проектов по новому направлению – благотворительные аукционы за границей. Уже передали лоты в Португалию и Чехию. Средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

Оберег – крестик из оксидированного серебра и желтого золота с бриллиантами, шпинелью и желтым сапфиром.

В планах — мебельный бизнес

Среди планов братьев Кочут возобновить сотрудничество со звездами украинской эстрады. За последний год войны спрос со стороны этого сегмента сильно упал. Стране было не до развлечений. Тем не менее, шоу-бизнес понемногу оживает, как и спрос от селебритиз на эксклюзивные украшения. У Кочутов разные ювелирные изделия покупали Onuka, Надя Дорофеева, MamaRika, группа "НеАнгелы" и другие известные исполнители. Есть бренд Kochut и у французской певицы ZAZ.

Несмотря на ставку на эксклюзив, компания закарпатских братьев все отчетливее приобретает очертания мощного производителя. Сейчас здесь работает 55 человек. В Ужгороде нет учебных заведений для ювелиров, поэтому все знания сотрудники "с нуля" приобретают прямо на производстве. Опыт передается от старших младшим. Из-за войны значительное количество работников компания потеряла: кто уехал за границу, кого-то призвали в ряды ВСУ.

Несмотря на это, братья взялись за развитие совершенно нового направления бизнеса — эксклюзивную мебель. Роман Кочут уже 80% времени уделяет мебельному производству. По сути, мебель, как и ювелирные изделия, способна принести значительные прибыли благодаря правильному креативу и умению почувствовать тренды спроса. А в этом братья уже имеют удачный опыт.