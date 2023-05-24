Зірка українського футболу потрапила в скандал

Український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик, який став основною статтею податків "Шахтаря" за перший квартал 2023 року, оскандалився публікацією відео, де він зняв у спортзалі літнього чоловіка із сідницями, що випадково оголилися, під час тренування.

Відповідний ролик вінгер опублікував в Instagram. Ймовірно, він хотів посміятися над любителем спорту, адже залишив знак питання.

Користувачі обурилися опублікованим відео, серед яких виявився і спортивний інфлюенсер Джоуї Сволл.

"На вашому екрані чоловік, який разом із тренером старанно працює в спортзалі, щоб стати краще. Так, виникла незручна ситуація — він трохи оголений, і ви вирішуєте: "А давай я зніму це на відео і опублікую в соцмережах, щоб посміятися над ним". Потрібно ж привернути увагу...

Серйозно? Пардон за нецензурну лексику, але що з тобою не так, б***ь? Ти професійний футболіст і виступаєш за "Челсі" в Прем’єр-лізі! Ось так ти хочеш представити себе і свою команду?", — обурився Свол.

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Спортивний інфлюенсер заявив, що в цей момент Мудрику варто було або думати про свої справи, або підказати тренеру, що сталося, а не знімати відео заради розваги й публікації його в соцмережах, щоб це побачили мільйони глядачів.

Нагадаємо, що лише в квітні в матчі проти "Брайтона" (1:2) український футболіст провів повний матч у складі "Челсі".

Після переходу гравця в англійський клуб президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив про передачу 1 млрд гривень на користь благодійного проекту "Серце "Азовсталі", який підтримує захисників Маріуполя та їх родини.