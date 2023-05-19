"Шахтар" сплатив до бюджету України "податок за Мудрика"

Гірники відзвітували про сплачені податки

Футбольний клуб "Шахтар" за перший квартал 2023 року сплатив до бюджету України 284 мільйони гривень податків. Напередодні головний конкурент Гірників звинуватив донецьку команду у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу на своєму офіційному сайті. Основним джерелом прибутку став січневий трансфер вінгера збірної України Михайла Мудрика до лондонського "Челсі". Сума трансферу становила 70 млн євро (близько 3 млрд грн + бонуси).

Михайло поки що не зумів забити гол в Англії. На рахунку українця 13 матчів за "Челсі" в АПЛ, у яких він відзначився двома гольовими передачами. До речі, Михайло у грі проти "Лестера" (3:1) переправив м’яч у сітку воріт, проте рефері скасував гол через офсайд.

Нагадаємо, лише у квітні Мудрик зіграв повний матч за "Челсі". Це сталося у грі з "Брайтоном" (1:2).

Зазначимо, після трансферу зіркового футболіста президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив про передачу 1 мільярда гривень у благодійний проект "Серце "Азовсталі", який надає системну та всебічну підтримку захисникам Маріуполя та їхнім родинам.