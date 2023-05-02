Лондон — червоний: "Арсенал" Зінченко познущався з "Челсі" Мудрика (відео)

Українці так і не зіграли один проти одного

У вівторок, 2 травня, в рамках центрального матчу 34-го туру Англійської прем’єр-ліги зустрілися лондонські "Арсенал" та "Челсі".

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Емірейтс", завершився з рахунком 3:1 на користь "Арсеналу". Про це повідомляє пресслужба Канонірів у Twitter.

Вже у першому таймі Пушкарі вирішили всі питання щодо переможця матчу. Мартін Едегор двома ударами в дотик оформив дубль, а Габріел Жезус довів рахунок до розгромного. У другому таймі Сині зуміли забити гол престижу зусиллями Ноні Мадуеке.

Захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов у старті та був замінений на 73-й хвилині поєдинку. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на заміну на 71-й хвилині замість Рахіма Стерлінга та особливими успіхами в атаці відзначитися не зумів.

"Арсенал" – "Челсі" – 3:1

Голи: Едегор (18, 31), Жезус (34) – Мадуеке (65)

Попередження: Ковачич (80), Галлахер (96)

"Арсенал": Рамсдейл, Вайт, Ківьор, Магальянс, Зінченко (Тірні, 73), Едегор, Жоржиньо (Парті, 86), Джака, Сака (Нелсон, 73), Жезус (Холдінг, 85), Троссард (Мартінеллі, 59)

"Челсі": Кепа, Аспілікуета, Фофана (Чалоба, 86), Тьяго Сілва, Чілвелл, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Ковачич, Мадуеке (Зієш, 79), Обамеянг (Хаверц, 46), Стерлінг (Галлахер, 71)

Статистика матчу Арсенал - Челсі

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, у минулому турі "Арсенал" із Зінченком у складі програв "битву" за чемпіонство "Манчестер Сіті" (1:4), а "Челсі" поступився "Брентфорду" (0:2).

Раніше повідомлялося, що "Челсі" припинив виступи в єврокубках, двічі поступившись у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Реалу".