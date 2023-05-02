Лондон - красный: "Арсенал" Зинченко поиздевался над "Челси" Мудрика (видео)

Украинцы так и не сыграли друг против друга

Во вторник, 2 мая, в рамках центрального матча 34-го тура Английской премьер-лиги встретились лондонские "Арсенал" и "Челси".

Поединок, проходивший на стадионе "Эмирейтс", завершился со счетом 3:1 в пользу "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба Канониров в Twitter.

Уже в первом тайме Пушкари решили все вопросы касательно победителя матча. Мартин Эдегор двумя ударами в касание оформил дубль, а Габриэл Жезус довел счет до разгромного. Во втором тайме Синие сумели забить гол престижа усилиями Нони Мадуэке.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в старте и был заменен на 73-й минуте поединка. Вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга и особыми успехами в атаке отметиться не сумел.

"Арсенал" – "Челси" – 3:1

Голы: Эдегор (18, 31), Жезус (34) – Мадуэке (65)

Предупреждения: Ковачич (80), Галлахер (96)

"Арсенал": Рамсдэйл, Уайт, Кивер, Магальянс, Зинченко (Тирни, 73), Эдегор, Жоржиньо (Парти, 86), Джака, Сака (Нелсон, 73), Жезус (Холдинг, 85), Троссард (Мартинелли, 59)

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Фофана (Чалоба, 86), Тьяго Силва, Чилуэлл, Канте, Фернандес (Мудрик, 71), Ковачич, Мадуэке (Зиеш, 79), Обамеянг (Хаверц, 46), Стерлинг (Галлахер, 71)

Статистика матча Арсенал - Челси

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, в прошлом туре "Арсенал" с Зинченко в составе проиграл "битву" за чемпионство "Манчестер Сити" (1:4), а "Челси" уступил "Брентфорду" (0:2).

Ранее сообщалось, что "Челси" прекратил выступления в еврокубках, дважды уступив в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реалу".