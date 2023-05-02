"Арсенал" - "Челси": онлайн-трансляция матча

Лондонское дерби пройдет на стадионе Канониров

Во вторник, 2 мая, в рамках 34-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 в Лондоне состоится суперматч "Арсенал" — "Челси". В прошлом туре Канониры фактические потеряли шансы на чемпионство, проиграв важнейший матч "Ман Сити".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матч "Арсенал" — "Челси". Встреча состоится на стадионе "Эмирейтс", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Команды в последнее время не блещут результатами. Пушкари растеряли весь свой гандикап перед "Ман Сити" в битве за чемпионство, а Пенсионеры и вовсе не могут добыть победу в 8 последних матчах, а их серия поражений насчитывает уже 5 игр… Изюминкой противостояния может стать дуэль украинцев Александра Зинченко и Михаила Мудрика, правда, не факт, что они оба сыграют в этом поединке.

В первом круге АПЛ "Арсенал" добыл минимальную победу над Синими со счетом 1:0.

Матч "Арсенал" — "Челси" будет показан в прямом эфире в Украине, а букмекеры накануне игры назвали фаворита поединка.

Напомним, "Челси" не сумел преодолеть барьер 1/4 финала Лиги чемпионов, дважды уступив испанскому "Реалу".