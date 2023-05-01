"Арсенал" — "Челси": букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом противостояния

Во вторник, 2 мая, пройдет центральный матч 34-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 между двумя лондонскими клубами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры "Арсенал" — "Челси". К слову, Синие недавно вылетели из Лиги чемпионов, проиграв дважды мадридскому "Реалу".

По мнению специалистов, "Арсенал" является безоговорочным фаворитом матча. Об этом сообщает favbet.ua.

На победу Канониров аналитики Favbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,66. В то же время ничья и триумф гостей менее вероятны — коэффициенты 4,10 и 5,50 соответственно. Добавим, Favbet оценивает вероятность победы Пушкарей в 58%, а успех "Челси" — в 18%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Арсенал" — "Челси"

Favbet: (победа "Арсенала" 1,66 — ничья 4,10 — победа "Челси" 5,50)

William Hill: (1,65 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,62 — 4,00 — 5,25)

В первом круге "Челси" минимально уступил "Арсеналу" со счетом 0:1.

Отметим, игра "Арсенал" — "Челси" пройдет на стадионе "Эмирейтс". Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Арсенал" проиграл "битву за чемпионство" "Манчестер Сити".