"Арсенал" - "Челси": где и когда смотреть матч Зинченко против Мудрика

Большая игра пройдет в Лондоне

Во вторник, 2 апреля, в рамках центрального матча 34-го тура Английской премьер-лиги состоится лондонское дерби. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры "Арсенал" — "Челси". Накануне Синие вылетели из Лиги чемпионов, уступив "Реалу".

В прямом эфире в Украине матч Канониров с Пенсионерами покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, а также OTT-платформа Setanta Sports. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Челси" пройдет на домашней арене Пушкарей — "Эмирейтс", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Обе команды подходят к игре в плохом настроении. Хозяева, похоже, потеряли все шансы на чемпионство, уступив в личной встрече "Манчестер Сити", а гости и вовсе провалили сезон, находясь в середине турнирной таблицы.

К слову, впервые в рамках АПЛ состоится дерби Лондона, в котором могут сойтись футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Михаил Мудрик.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" с Зинченко в составе был разгромлен "Ман Сити".

Напомним, легенда "Челси" дал совет Мудрику.