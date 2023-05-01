"Арсенал" — "Челсі": де і коли дивитись матч Зінченка проти Мудрика

Велика гра пройде у Лондоні

У вівторок, 2 квітня, у рамках центрального матчу 34-го туру Англійської прем’єр-ліги відбудеться лондонське дербі. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри "Арсенал" — "Челсі". Напередодні Сині вилетіли з Ліги чемпіонів, поступившись "Реалу".

У прямому ефірі в Україні матч Канонірів із Пенсіонерами покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, а також OTT-платформа Setanta Sports. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Челсі" пройде на домашній арені Пушкарів — "Емірейтс", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Обидві команди підходять до гри у поганому настрої. Господарі, схоже, втратили всі шанси на чемпіонство, поступившись в особистій зустрічі "Манчестер Сіті", а гості взагалі провалили сезон, перебуваючи в середині турнірної таблиці.

До речі, вперше у рамках АПЛ відбудеться дербі Лондона, в якому можуть зійтись футболісти збірної України Олександр Зінченко та Михайло Мудрик.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" із Зінченком у складі був розгромлений "Ман Сіті".

Нагадаємо, легенда "Челсі" дав пораду Мудрику.