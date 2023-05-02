"Арсенал" — "Челсі": онлайн-трансляція матчу

Лондонське дербі пройде на стадіоні Канонірів

У вівторок, 2 травня, в рамках 34-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 у Лондоні відбудеться суперматч "Арсенал" — "Челсі". У минулому турі Каноніри фактично втратили шанси на чемпіонство, програвши важливий матч "Ман Сіті".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матч "Арсенал" — "Челсі". Зустріч відбудеться на стадіоні "Емірейтс", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Команди останнім часом не вражають результатами. Пушкарі розгубили весь свій гандикап перед "Ман Сіті" у битві за чемпіонство, а Пенсіонери й зовсім не можуть здобути перемогу у 8 останніх матчах, а їх серія поразок налічує вже 5 ігор… Родзинкою протистояння може стати дуель українців Олександра Зінченка та Михайла Мудрика, щоправда, не факт, що вони обидва зіграють у цьому поєдинку.

У першому колі АПЛ "Арсенал" здобув мінімальну перемогу над Синіми з рахунком 1:0.

Матч "Арсенал" — "Челсі" буде показаний у прямому ефірі в Україні, а букмекери напередодні гри назвали фаворита поєдинку.

Нагадаємо, "Челсі" не зумів подолати бар’єр 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, двічі поступившись іспанському "Реалу".