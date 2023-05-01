"Арсенал" — "Челсі": букмекери назвали фаворита матчу

Букмекери вважають "Арсенал" фаворитом протистояння

У вівторок, 2 травня, пройде центральний матч 34 туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 між двома лондонськими клубами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри "Арсенал" — "Челсі". До речі, Сині нещодавно вилетіли з Ліги чемпіонів, двічі програвши мадридському "Реалу".

На думку фахівців, Арсенал є беззаперечним фаворитом матчу. Про це повідомляє favbet.ua.

На перемогу Канонірів аналітики Favbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,66. Водночас нічия та тріумф гостей менш ймовірні – коефіцієнти 4,10 та 5,50 відповідно. Додамо, Favbet оцінює ймовірність перемоги Пушкарів у 58%, а успіх "Челсі" — у 18%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Арсенал" — "Челсі"

Favbet: (перемога "Арсеналу" 1,66 — нічия 4,10 — перемога "Челсі" 5,50)

William Hill: (1,65 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,62 — 4,00 — 5,25)

У першому колі "Челсі" мінімально поступився "Арсеналу" з рахунком 0:1.

Зазначимо, гра "Арсенал" — "Челсі" пройде на стадіоні "Емірейтс". Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, "Арсенал" програв "битву за чемпіонство" "Манчестер Сіті".