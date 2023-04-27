"Ман Сіті" у битві за чемпіонство принизив "Арсенал" із Зінченком (відео)

Містяни знищили Канонірів на "Етіхад"

У середу, 26 квітня, "Манчестер Сіті" в рамках центрального матчу 33 туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 приймав лондонський "Арсенал".

Зустріч, яка проходила в Манчестері на стадіоні "Етіхад", завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів. Про це повідомляє пресслужба манкуніанців у Twitter.

Вже у першому таймі Городяни фактично вирішили всі питання про переможця матчу. На 7-й хвилині Кевін Де Брейне ударом з-за меж штрафного майданчика вразив нижній кут воріт гостей. А у компенсований до першого тайму час Джон Стоунз забив гол, який ледь не зарахували через уявний офсайд. На початку другого тайм Де Брейне у швидкій контратаці оформив дубль. Під завісу зустрічі Роб Холдінг забив гол престижу. А на 90+6 хвилині Ерлінг Голанд встановив остаточний рахунок у матчі – 4:1.

"Манчестер Сіті" — "Арсенал" — 4:1

Голи: Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) — Холдінг (86).

Попередження: Діаш (45+5), Гріліш (76), Родрі (88) — Парті (76).

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Стоунз, Аканджі, Родрі, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Сілва, Гріліш (Фоден, 87), Холанд.

"Арсенал": Рамсдейл, Вайт, Габріел, Холдінг, Зінченко, Парті, Джака (Жоржиньйо, 60), Едегор (Сміт-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартінеллі (Тросар, 60), Жезус (Нкетіа, 81).

Статистика матчу Ман Сіті - Арсенал

Лівий захисник "Арсеналу" українець Олександр Зінченко вийшов на поле зі стартових хвилин та відіграв весь матч.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей результат залишив "Арсенал" (75 очок) на першому місці у турнірній таблиці АПЛ. "Ман Сіті" (73 очки) йде другим, проте у Городян є дві гри у запасі.

Нагадаємо, "Ман Сіті" все ще претендує на требл цього сезону. Містяни пробилися у фінал Кубка Англії, де зіграють проти "Манчестер Юнайтед", а також вибили "Баварію" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Арсенал", у свою чергу, зосереджений лише на АПЛ після безглуздого вильоту від "Спортінга" у Лізі Європи на стадії 1/8 фіналу.