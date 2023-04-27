"Ман Сити" в битве за чемпионство унизил "Арсенал" с Зинченко (видео)

Горожане уничтожили Канониров на "Этихад"

В среду, 26 апреля, "Манчестер Сити" в рамках центрального матча 33-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 принимал лондонский "Арсенал".

Встреча, проходившая в Манчестер на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев в Twitter.

Уже в первом тайме Горожане фактически решили все вопросы о победителе матча. На 7-й минуте Кевин Де Брейне ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот гостей. А в компенсированное к первому тайму время Джон Стоунз забил гол, который едва не засчитали из-за мнимого офсайда. В начале второго тайм Де Брейне в быстрой контратаке оформил дубль. Под занавес встречи Роб Холдинг забил гол престижа. А на 90+6 минуте Эрлинг Холанд установил окончательный счет в матче — 4:1.

Манчестер Сити — Арсенал — 4:1

Голы: Де Брюйне (7, 55), Стоунз (45+1), Холанд (90+5) — Холдинг (86).

Предупреждения: Диаш (45+5), Грилиш (76), Родри (88) — Парти (76).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Де Брюйне (Альварес, 81), Гюндоган (Марез, 71), Бернарду Силва, Грилиш (Фоден, 87), Холанд.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габриэл, Холдинг, Зинченко, Парти, Джака (Жоржиньйо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 72), Сака (Нелсон, 81), Мартинелли (Троссар, 60), Жезус (Нкетиа, 81).

Статистика матча Ман Сити - Арсенал

Левый защитник "Арсенала" украинец Александр Зинченко вышел на поле со стартовых минут и отыграл весь матч.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Арсенал" (75 очков) на первом месте в турнирной таблице АПЛ. "Ман Сити" (73 очка) идет вторым, однако у Горожан есть две игры в запасе.

Напомним, "Ман Сити" все еще претендует на требл в текущем сезоне. Горожане пробились в финал Кубка Англии, где сыграют против "Манчестер Юнайтед", а также выбили "Баварию" на пути в полуфинал Лиги чемпионов.

"Арсенал", в свою очередь, сосредоточен лишь на АПЛ после нелепого вылета от "Спортинга" в Лиге Европы на стадии 1/8 финала.