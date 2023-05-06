"Це прямий хабар": "Дніпро-1" звинуватив "Шахтар"

У "Дніпрі-1" незадоволені, що "Шахтар" постійно грає на "Арені Львів"

Комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман жорстко висловився щодо перенесення гостьових матчів "Шахтаря" на їхню номінально домашню "Арену Львів". Нещодавно "Інгулець" погодився зіграти свій домашній поєдинок із Гірниками у Львові, при цьому відмовивши дніпрянам у подібній послузі.

Відповідне інтерв’ю Фрідмана є на fanday. В’ячеслав вважає, що "Шахтар" стимулює (оплачує витрати) інші команди грати на ідеальному газоні "Арені Львів", а водночас "Дніпро-1" виступає з іншими командами на стадіонах із поганим покриттям. На думку комерційного директора дніпрян, таким чином Гірники отримують перевагу, а їхні дії нібито можна розцінювати як хабарництво.

"Шахтар" грає на "Арені Львів" в ідеальних умовах, тут нічого сказати не можна, молодці, що взяли цей стадіон. Вони живуть там поряд, я був у "Emily Resort" — там ідеальні умови для проживання та тренувань. Від "Emily Resort" до "Арени Львів" їхати 10 хвилин, тож вони запрошують до себе всіх. Нині Поворознюк задумався, їхати чи ні. Тому що ми мали відомості, що вони домовилися з Інгульцем, щоб зіграти на Арені Львів.

А ви спробуйте, приїжджайте до Петрового, де дме вітер, де нерівний газон. А так у "Шахтаря" склад дозволяє виграти в ідеальних умовах у будь-якого клубу. Але, на мій погляд, це прямий хабар. Оплачувати проїзд, готель, це те саме, що дати грошей. Будемо називати речі своїми іменами”, — заявив Фрідман.

Зазначимо, "Дніпро-1" та "Шахтар" йдуть поряд у турнірній таблиці, хоча Гірники трохи випереджають дніпрян. Напередодні "Шахтар" влип у суддівський скандал через незарахований у їхні ворота гол. З результатами та відеооглядами 25-го туру чемпіонату України можна ознайомитись у нас на сайті.