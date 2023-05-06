"Это прямая взятка": "Днепр-1" обвинил "Шахтер"

В "Днепре-1" недовольны, что "Шахтер" постоянно играет на "Арене Львов"

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман жестко высказался касательно переносов гостевых матчей "Шахтера" на их номинально домашнюю "Арену Львов". Недавно "Ингулец" согласился сыграть свой домашний поединок с Горняками во Львове, при этом отказав днепрянам в подобной услуге.

Соответствующее интервью Фридмана доступно на fanday. Вячеслав считает, что "Шахтер" стимулирует (оплачивает расходы) другие команды играть на идеальном газоне "Арене Львов", а в то же время "Днепр-1" выступает с другими командами на стадионах с плохим покрытием. По мнению коммерческого директора днепрян таким образом Горняки получают преимущество, а их действия якобы можно расценивать как взяточничество.

"Шахтер" играет на "Арене Львов" в идеальных условиях, тут ничего сказать нельзя, молодцы, что взяли этот стадион. Они живут там рядом, я был в "Emily Resort" — там идеальные условия для проживания и тренировок. От "Emily Resort" до "Арены Львов" ехать 10 минут, поэтому они приглашают к себе всех. Сейчас Поворознюк задумался, ехать или нет. Потому что мы имели сведения, что они договорились с "Ингульцом", чтобы сыграть на "Арене Львов".

А вы попробуйте, приезжайте в Петрово, где дует ветер, где неровный газон. А так у "Шахтера" состав позволяет выиграть в идеальных условиях у любого клуба. Но на мой взгляд, это прямая взятка. Оплачивать проезд, гостиницу, это то же самое, что дать денег. Будем называть вещи своими именами", — заявил Фридман.

Отметим, "Днепр-1" и "Шахтер" идут в турнирной таблице ноздря в ноздрю, хотя Горняки немного опережают днепрян. Накануне "Шахтер" влип в судейский скандал из-за незасчитанного в их ворота гола. С результатами и видеообзорами 25-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться у нас на сайте.