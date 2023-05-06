"Челсі" нарешті переміг: як зіграв Мудрик (відео)

Українець отримав жовту картку за симуляцію

У суботу, 6 травня, лондонський "Челсі" здобув першу перемогу після приходу Френка Лемпарда у клуб. Напередодні Сині програли "Арсеналу" Олександра Зінченка.

У матчі 35-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) "Челсі" у гостях переграв "Борнмут" з рахунком 3:1. Про це повідомляє пресслужба лондонців у Twitter.

У першому таймі команді обмінялися швидкими голами: за лондонців відзначився Конор Галлагер, а за "Борнмут" — Матіас Вінья. У другому таймі після серії замін Сині дотиснули суперника — взяття воріт на рахунку Бенуа Бадьяшиля та Жуана Фелікса.

Відеоогляд матчу "Борнмут" — "Челсі"

Мудрик вийшов у старті та провів на полі 63 хвилини. За цей час українець відзначився лише жовтою карткою за спірну симуляцію, причому вінгер не випрошував пенальті у рефері. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 6,6 бала, що є однією з найгірших оцінок у команді.

Оцінки гравцям за матч "Борнмут" — "Челсі"

Додамо, лондонський клуб не перемагав в АПЛ та єврокубках з березня, коли вони перемогли "Лестер" (3:1).

Нагадаємо, уболівальники "Арсеналу" влаштували Мудрику пекло на "Емірейтс".

Раніше повідомлялося, що "Челсі" не зумів дати бій "Реалу" у Лізі чемпіонів.