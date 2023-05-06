"Челси" наконец-то победил: как сыграл Мудрик (видео)

Украинец получил желтую карточку за симуляцию

В субботу, 6 мая, лондонский "Челси" добыл первую победу после прихода Фрэнка Лэмпарда в клуб. Накануне Синие проиграли "Арсеналу" Александра Зинченко.

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" в гостях переиграл "Борнмут" со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев в Twitter.

В первом тайме команді обменялись быстрыми голами: за лондонцев отметился Конор Галлахер, а за "Борнмут" — Матиас Винья. Во втором тайме после серии замен Синие дожали соперника — взятие ворот на счету Бенуа Бадиашиля и Жуана Феликса.

Видеообзор матча "Борнмут" — "Челси"

Мудрик вышел в старте и провел на поле 63 минуты. За это время украинец отметился лишь желтой карточкой за спорную симуляцию, при этом вингер не выпрашивал пенальти у рефери. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,6 балла, что является одной из худших оценок в команде.

Оценки игрокам за матч "Борнмут" - "Челси"

Добавим, лондонский клуб не побеждал в АПЛ и еврокубках с марта, когда был повержен "Лестер" (3:1).

Напомним, болельщики "Арсенала" устроили Мудрику ад на "Эмирейтс".

Ранее сообщалось, что "Челси" не сумел дать бой "Реалу" в Лиге чемпионов.