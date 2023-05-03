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Болельщики "Арсенала" устроили Мудрику "теплый" прием (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Михаил Мудрик Новость обновлена 03 мая 2023, 12:54
Михаил Мудрик. Фото instagram.com/mmudryk10, twitter.com/ChelseaFC

Фанаты соперников "издевались" над украинцем

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на издевки фанатов в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:3).

В течение игры болельщики Канониров светили футболисту в глаза лазерной указкой. Соответствующей фотографией Мудрик поделился в сторис на своей странице в Instagram.

"Все нормально", — подписал снимок Мудрик.

Михаил Мудрик простил фанатов Арсенала
Михаил Мудрик простил фанатов Арсенала

Кроме того, болельщики "Арсенала" освистывали украинца, когда тот получал мяч. Таким образом фанаты "мстили" Мудрику за выбор клуба в зимнее трансферное окно. Дело в том, что "Арсенал" долго вел украинца, который также хотел присоединиться к команде Артеты, однако "Челси" в последний момент перебил предложение Пушкарей и подписал Михаила.

Отметим, 22-летний Мудрик провел свой 14-й матч за лондонскую команду. За 19 минут после выхода на замену украинец создал несколько перспективных моментов для партнеров, а также исполнил несколько стандартов.

Ранее сообщалось, что "Челси" с Мудриком уступил "Реалу" и вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, недавно Михаил провел полный матч за "Челси".

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#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Челси #Михаил Мудрик