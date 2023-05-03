Болельщики "Арсенала" устроили Мудрику "теплый" прием (фото)

Фанаты соперников "издевались" над украинцем

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик отреагировал на издевки фанатов в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:3).

В течение игры болельщики Канониров светили футболисту в глаза лазерной указкой. Соответствующей фотографией Мудрик поделился в сторис на своей странице в Instagram.

"Все нормально", — подписал снимок Мудрик.

Михаил Мудрик простил фанатов Арсенала

Кроме того, болельщики "Арсенала" освистывали украинца, когда тот получал мяч. Таким образом фанаты "мстили" Мудрику за выбор клуба в зимнее трансферное окно. Дело в том, что "Арсенал" долго вел украинца, который также хотел присоединиться к команде Артеты, однако "Челси" в последний момент перебил предложение Пушкарей и подписал Михаила.

Отметим, 22-летний Мудрик провел свой 14-й матч за лондонскую команду. За 19 минут после выхода на замену украинец создал несколько перспективных моментов для партнеров, а также исполнил несколько стандартов.

Ранее сообщалось, что "Челси" с Мудриком уступил "Реалу" и вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, недавно Михаил провел полный матч за "Челси".