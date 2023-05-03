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Вболівальники "Арсеналу" влаштували Мудрику "теплий" прийом (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Михайло Мудрик Новина оновлена 03 травня 2023, 12:54
Михайло Мудрик. Фото instagram.com/mmudryk10, twitter.com/ChelseaFC

Фанати суперників "знущалися" з українця

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик відреагував на знущання фанатів у матчі 34-го туру чемпіонату Англії проти "Арсеналу" (1:3).

Протягом гри вболівальники Канонірів світили футболістові у вічі лазерною указкою. Відповідною фотографією Мудрик поділився у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Все нормально", — підписав знімок Мудрик.

Михайло Мудрик пробачив фанатам Арсеналу
Михайло Мудрик пробачив фанатам Арсеналу

Крім того, уболівальники "Арсеналу" освистували українця, коли той отримував м’яч. Таким чином фанати "мстилися" Мудрику за вибір клубу у зимове трансферне вікно. Річ у тому, що "Арсенал" довго вів українця, який також хотів приєднатися до команди Артети, проте "Челсі" в останній момент перебив пропозицію Пушкарів та підписав Михайла.

Зазначимо, 22-річний Мудрик провів свій 14-й матч за лондонську команду. За 19 хвилин після виходу на заміну українець створив кілька перспективних моментів для партнерів та виконав кілька стандартів.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" з Мудриком поступився "Реалу" і вилетів із Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно Михайло провів повний матч за "Челсі".

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Челсі #Михайло Мудрик