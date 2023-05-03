Вболівальники "Арсеналу" влаштували Мудрику "теплий" прийом (фото)

Фанати суперників "знущалися" з українця

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик відреагував на знущання фанатів у матчі 34-го туру чемпіонату Англії проти "Арсеналу" (1:3).

Протягом гри вболівальники Канонірів світили футболістові у вічі лазерною указкою. Відповідною фотографією Мудрик поділився у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Все нормально", — підписав знімок Мудрик.

Михайло Мудрик пробачив фанатам Арсеналу

Крім того, уболівальники "Арсеналу" освистували українця, коли той отримував м’яч. Таким чином фанати "мстилися" Мудрику за вибір клубу у зимове трансферне вікно. Річ у тому, що "Арсенал" довго вів українця, який також хотів приєднатися до команди Артети, проте "Челсі" в останній момент перебив пропозицію Пушкарів та підписав Михайла.

Зазначимо, 22-річний Мудрик провів свій 14-й матч за лондонську команду. За 19 хвилин після виходу на заміну українець створив кілька перспективних моментів для партнерів та виконав кілька стандартів.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" з Мудриком поступився "Реалу" і вилетів із Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, нещодавно Михайло провів повний матч за "Челсі".