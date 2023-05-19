"Шахтер" заплатил в бюджет Украины "налог за Мудрика"

Горняки отчитались о заплаченных налогах

Футбольный клуб "Шахтер" за первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен налогов. Накануне основной конкурент Горняков обвинил донецкую команду во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба на своем официальном сайте. Основным источником прибыли стал январский трансфер вингера сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси". Сумма трансфера составила 70 млн евро (около 3 млрд грн + бонусы).

Михаил пока не сумел забить гол в Англии. На счету украинца 13 матчей за "Челси" в АПЛ, в которых он отличился двумя голевыми передачами. К слову, Михаил в игре против "Лестера" (3:1) переправил мяч в сетку ворот, однако рефери отменил гол из-за офсайда.

Напомним, только в апреле Мудрик сыграл полный матч за "Челси". Это произошло в игре с "Брайтоном" (1:2).

Отметим, после трансфера звездного футболиста президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил о передаче 1 миллиарда гривен в благотворительный проект "Сердце "Азовстали", оказывающий системную и всестороннюю поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.