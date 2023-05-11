Зірка українського футболу оголосила про проведення прощального матчу на честь українських воїнів

Поєдинок відбудеться 6 червня в Ужгороді

Зірка українського футболу Євген Селезньов, який в 2022 році перейшов на українську мову, присвятив проведення свого прощального матчу на честь ЗСУ.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що благодійна прощальна гра матиме назву "Моя Україна – від Донецька до Ужгорода". За його словами, він хоче попрощатися з ігровою кар’єрою в колі друзів.

"Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові. Українські воїни – наші головні зірки! Зірки не лише України, а всього цивілізованого світу, що об’єднався, щоб протистояти кривавому загарбнику", — зазначив Селезньов.

Голи Євгена Селезньова за збірну України

Нападник уточнив, що до матчу, який відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард", залишилося менше місяця, і організатори прагнуть зібрати серйозну суму для українських військових.

"Цей матч справді прощальний для мене. Але я присвячую його нашим захисницям та захисникам. Якби не вони, не було футболу, не було б України. Дякую вам хлопці! Ми залежимо від них, а вони потребують нашої підтримки. Разом – переможемо. Слава Україні, друзі!", — резюмував Селезньов.

Прощальний поєдинок екснападника "Шахтаря", "Дніпра", "Арсеналу", "Колоса", "Минаю" та збірної України має відбутися 6 червня 2023 року. Відвідати його збираються колишні та чинні футболісти Олег Протасов, Олександр Хацкевич, Руслан Ротань, Даріо Срна, Михайло Мудрик та Артем Довбик.

Нещодавно Селезньов зізнався, що через повномасштабну війну його свідомість змінилася, в результаті він попрощався з ілюзіями про росіян.

Перед цим колишній футболіст збірної України висловив подяку ЗСУ за можливість грати у футбол.