Росіяни вкрали емблему українського топ-клубу

Російський клуб використовує емблему ФК "Дніпро"

Нещодавно стало відомо, що окупанти вкрали з дому українського боксера Олександра Усика бойлер, а тепер крадіжка росіян вийшла на новий рівень.

Російський футбольний клуб "Дачний" вкрав емблему легендарної української команди "Дніпро", просто замінивши назву клубу на ній. На це звернув увагу ветеран фан-руху дніпровського клубу Владислав Титарьов у Facebook.

Титарьов до свого посту прикріпив кілька скриншотів із групи дитячо-юнацької команди "Дачний", яка базується у Санкт-Петербурзі (росія). На них видно, що росіяни використовують відредаговану емблему "Дніпра" як свій логотип.

"Як вам така історія?" — підписав пост Титарьов.

ФК "Дачний" вкрав емблему ФК "Дніпро"

ФК "Дачний" своїм найбільшим успіхом вважає постачання молодих футболістів до футбольної академії "Зеніту" і не тільки.

"Дніпро" – колишній український футбольний клуб із міста Дніпра. Заснований у 1918 році, припинив існування у 2019 році. За часів незалежної України клуб двічі ставав срібним призером чемпіонату України (1992/93, 2013/14) та тричі був фіналістом Кубка України (1994/95, 1996/97, 2003/04). На міжнародній арені команда стала фіналістом Ліги Європи (2015).

Емблема ФК "Дніпро"

Раніше в "Дніпро-1" звинуватили "Шахтар" у хабарництві. Напередодні дніпровська команда потрапила у скандал із "договорняком".