Россияне украли эмблему украинского топ-клуба

Российский клуб использует эмблему ФК "Днепр"

Недавно стало известно, что оккупанты украли из дома украинского боксера Александра Усика бойлер, а теперь воровство россиян вышло на новый уровень.

Российский футбольный клуб "Дачный" украл эмблему легендарной украинской команды "Днепр", просто заменив название клуба на ней. На это обратил внимание ветеран фан-движения днепровского клуба Владислав Титарев в Facebook.

Титарев к своему посту прикрепил несколько скриншотов из группы детско-юношеской команды "Дачный", которая базируется в Санкт-Петербурге (россия). На них видно, что россияне используют отредактированную эмблему "Днепра" в качестве своего логотипа.

"Как вам такая история?" — подписал пост Титарев.

ФК "Дачный" украл эмблему ФК "Днепр"

ФК "Дачный" своим самым большим успехом считает поставку молодых футболистов в футбольную академию "Зенита" и не только.

"Днепр" – бывший украинский футбольный клуб из города Днепра. Основан в 1918 году, прекратил существование в 2019 году. Во времена независимой Украины клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Украины (1992/93, 2013/14) и трижды был финалистом Кубка Украины (1994/95, 1996/97, 2003/04). На международной арене команда стала финалистом Лиги Европы (2015).

Эмблема ФК Днепр

Ранее в "Днепр-1" обвинили "Шахтер" во взяточничестве. Накануне днепровская команда угодила в скандал с "договорняком".