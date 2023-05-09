Ярмоленко отримав шанс повернутися в "Динамо"

Гравець може знову опинитися в Україні

Зірковий український футболіст Андрій Ярмоленко, який ще взимку хотів повернутися в "Динамо", залишить свою команду "Аль-Айн" із ОАЕ.

Про це повідомляє UAEkick в Twitter. За його інформацією, клуб не продовжуватиме контракт із 33-річним атакуючим півзахисником.

Таким чином, оскільки чинний трудовий договір українського гравця закінчується влітку 2023 року, він залишить команду.

Ярмоленко в "Динамо"

Ярмоленко виступає за "Аль-Айн" з липня 2022 року. За неповний рік гри за клуб із ОАЕ він провів 30 матчів, в яких забив дев’ять м’ячів та віддав шість гольових передач, але трофеїв не виграв.

Повідомлялося, що його тренер-співвітчизник в "Аль-Айні" Сергій Ребров на 99% очолить збірну України. Проте близькосхідний журналіст переконаний, що фахівець продовжить контракт із клубом.

Нещодавно з’явилася інформація, що грецький "Олімпіакос" вивчає кандидатуру українця як нового головного тренера команди. При цьому Ребров не хоче коментувати ситуацію до закінчення контракту з Аль-Айном.