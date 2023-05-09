Ярмоленко получил шанс вернуться в "Динамо"

Игрок может снова оказаться в Украине

Звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко, который еще зимой хотел вернуться в "Динамо", покинет свою нынешнюю команду "Аль-Айн" из ОАЭ.

Об этом сообщает UAEkick в Twitter. По его информации, клуб не будет продолжать контракт с 33-летним атакующим полузащитником.

Таким образом, поскольку действующий трудовой договор украинского игрока заканчивается летом 2023 года, он покинет команду.

Ярмоленко в "Динамо"

Ярмоленко выступает за "Аль-Айн" с июля 2022 года. За неполный год игры за клуб из ОАЭ он провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и отдал шесть голевых передач, но трофеев не выиграл.

Сообщалось, что его тренер-соотечественник в "Аль-Айне" Сергей Ребров на 99% возглавит сборную Украины. Однако ближневосточный журналист убежден, что специалист продлит контракт с клубом.

Недавно появилась информация, что греческий "Олимпиакос" изучает кандидатуру украинца в качестве нового главного тренера команды. При этом Ребров не хочет комментировать ситуацию до окончания контракта с "Аль-Айном".