Европейский клуб хочет перехватить Реброва у сборной Украины

Национальная команда до сих пор без главного тренера

Греческий "Олимпиакос" рассматривает наставника "Аль-Айна" из ОАЭ Сергея Реброва в качестве нового главного тренера команды. При этом слухи связывают украинского специалиста со сборной Украины, однако сам Ребров отказался комментировать ситуацию до завершения соглашения с ближневосточным коллективом.

Об этом сообщает Sportdog.gr. По информации источника, руководство "Олимпиакоса" рассматривает всего два варианта на должность главного тренера.

Вторым кандидатом на пост менеджера греческого топ-клуба является легендарный аргентинский футболист Эрнан Креспо, который сейчас возглавляет "Аль-Духайль" из Катара. Добавим, что греческий клуб по итогам сезона не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов и пока даже не гарантировал себе место в ЛЕ.

Отметим, соглашение 48-летнего Реброва с эмиратским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что он на 99% возглавит национальную команду. Однако арабский журналист считает, что украинский специалист, вероятно, продлит контракт с "Аль-Айном".

Напомним, на данный момент сборной Украины руководит Руслан Ротань, который также работает главным тренером в украинской "молодежке" и ФК "Александрия". Главная команда страны потерпела поражение от Англии в первом матче отбора на Евро-2024.