Європейський клуб хоче перехопити Реброва у збірної України

Національна команда досі без головного тренера

Грецький "Олімпіакос" розглядає наставника "Аль-Айна" з ОАЕ Сергія Реброва як нового головного тренера команди. При цьому чутки пов’язують українського фахівця зі збірною України, проте сам Ребров відмовився коментувати ситуацію до завершення угоди із близькосхідним колективом.

Про це повідомляє Sportdog.gr. За інформацією джерела, керівництво "Олімпіакоса" розглядає лише два варіанти на посаду головного тренера.

Другим кандидатом на посаду менеджера грецького топ клубу є легендарний аргентинський футболіст Ернан Креспо, який зараз очолює Аль-Духайль з Катару. Додамо, що грецький клуб за підсумками сезону не зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів і поки що навіть не гарантував собі місце у ЛЄ.

Зазначимо, угода 48-річного Реброва з еміратським клубом розрахована до кінця сезону 2022/23. Раніше повідомлялося, що він на 99% очолить національну команду. Проте арабський журналіст вважає, що український фахівець, ймовірно, продовжить контракт із "Аль-Айном".

Нагадаємо, наразі збірною України керує Руслан Ротань, який також працює головним тренером в українській "молодіжці" та ФК "Олександрія". Головна команда країни зазнала поразки від Англії у першому матчі відбору на Євро-2024.