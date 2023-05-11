Звезда украинского футбола объявил о проведении прощального матча в честь украинских воинов

Поединок состоится 6 июня в Ужгороде

Звезда украинского футбола Евгений Селезнев, который в 2022 году перешел на украинский язык, посвятил проведение своего прощального матча в честь ВСУ.

На своей странице в Instagram он сообщил, что благотворительная прощальная игра будет иметь название "Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". По его словам, он хочет попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей.

"Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего объединившегося цивилизованного мира, чтобы противостоять кровавому захватчику", — отметил Селезнев.

Голы Евгения Селезнева за сборную Украины

Нападающий уточнил, что до матча, который состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард", осталось меньше месяца, и организаторы стремятся собрать серьезную сумму для украинских военных.

"Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята! Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Вместе – победим. Слава Украине, друзья!", — резюмировал Селезнев.

Прощальный поединок экс-нападающего "Шахтера", "Днепра", "Арсенала", "Колоса", "Миная" и сборной Украины должен состояться 6 июня 2023 года. Посетить его собираются бывшие и действующие футболисты Олег Протасов, Александр Хацкевич, Руслан Ротань, Дарио Срна, Михаил Мудрик и Артем Довбик.

Недавно Селезнев признался, что из-за полномасштабной войны его сознание изменилось, в результате чего он попрощался с иллюзиями о россиянах.

Перед этим бывший футболист сборной Украины выразил благодарность ВСУ за возможность играть в футбол.