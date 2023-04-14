Игрок восхитился действиями ВСУ

Звездный украинский футболист Евгений Селезнев, который в 2022 году перешел на украинский язык, признался, что полномасштабная война изменила его сознание.

Об этом он рассказал в интервью Sport.ua. Экс-нападающий "Шахтера" отметил, что у него не укладывается в голове то, что натворили российские захватчики.

"Это нелюди. Животные на такое не способны", — убежден Селезнев.

Отвечая на замечание, что до полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года он лояльно относился к россии, футболист назвал это условной лояльностью, поскольку родом из Макеевки Донецкой области, и там до сих пор остаются близкие ему люди.

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"Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет.

Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х**я чести, чтобы о них столько говорить", — резюмировал Селезнев.

Ранее экс-игрок сборной Украины поблагодарил ВСУ за то, что имеет возможность играть в футбол.

На днях легенда мирового бокса Владимир Кличко назвал россиян варварами после появления жуткого видео с казнью украинского военнопленного. Он добавил, что скоро Украина победит.