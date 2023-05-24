Звезда украинского футбола угодил в скандал

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик, который стал основной статьей налогов "Шахтера" за первый квартал 2023 года, оскандалился публикацией видео, где он заснял в спортзале пожилого мужчину со случайно обнажившимися ягодицами во время тренировки.

Соответствующий ролик вингер опубликовал в Instagram. Вероятно, он хотел над посмеяться над любителем спорта, ведь оставил вопросительный знак.

Пользователи возмутились опубликованным видео, среди которых оказался спортивный инфлюэнсер Джоуи Сволл.

"На вашем экране мужчина, который вместе с тренером усердно работает в спортзале, чтобы стать лучше. Да, возникла неудобная ситуация — он немного обнажен, и вы решаете: "А давай-ка я сниму это на видео и опубликую в соцсетях, чтобы посмеяться над ним". Нужно же привлечь внимание…

Серьезно? Пардон за нецензурную лексику, но что с тобой не так, б***ь? Ты профессиональный футболист и выступаешь за "Челси" в Премьер-лиге! Вот так ты хочешь представить себя и свою команду?", — возмутился Сволл.

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Спортивный инфлюэнсер заявил, что в этот момент Мудрику стоило либо думать о своих делах, либо подсказать тренеру, что произошло, а не снимать видео ради развлечения и публикации его в соцсетях, чтобы это увидели миллионы зрителей.

Напомним, что лишь в апреле в матче против "Брайтона" (1:2) украинский футболист провел полный матч в составе "Челси".

После перехода игрока в английский клуб президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил про передачу 1 млрд гривен в пользу благотворительного проекта "Сердце "Азовстали", который оказывает поддерживает защитников Мариуполя и их семьи.