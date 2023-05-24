"Навіщо тоді грати?": Тренер "Дніпра-1" обурюється через суддівство

У "Дніпрі-1" поскаржилися на арбітраж

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер прокоментував поразку своєї команди у матчі 28-го туру чемпіонату України проти полтавської "Ворскли" (1:2).

Відповідний коментар наставника дніпровського клубу доступний на telegram-каналі "УПЛ жива". Кучер вважає, що його команду засудили, попри те, що на матчі працювала бригада VAR.

"Всі засмучені, тому що ми грали, віддавалися, показували хороший футбол сьогодні, але одного забитого м’яча нам не вистачило.

Що сталося під час гри? Пенальті у наші ворота: десь там ВАР сказав, що є. Не зрозуміло. Далі рука у штрафному майданчику суперника – тут ВАР каже, що ні. Так має бути пенальті, чи ні? Я не розумію. Пригадую, Полтава грала з кимось, закінчили 2:2. Їм поставили пенальті за таке саме влучення м’яча в руку.

А тут таких не ставлять. І це вже не вперше таке. У нас із "Кривбасом" була рука у суперника, не поставили, ми програли. Комусь ставлять, а комусь ні. Можливо, потрібно ще один ВАР поставити? Трактують незрозуміло як.

Нам ще доведеться зіграти дві гри – я не розумію ту жовту картку, яку нам дали. Нам кажуть: "ваш м’яч, ваш аут" — і тут йому вліпили четверту картку, щоб він пропустив гру з "Шахтарем" (Сватку — прим.). Незрозумілі речі, що зустрічаються у нашому футболі.

Цілий рік грали, чогось домагалися, віддавали сили й через одну гру все це зламати? Навіщо тоді грати? Дякую”, – сказав Кучер.

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