Футболіст збірної України залишає закордонний клуб: тренер заборонив український прапор

У центрального півзахисника виник конфлікт із тренером

Колишній футболіст молодіжної збірної України U-21 Юрій Вакулко, який зараз виступає у ФК "Рига" (Латвія), може повернутися на батьківщину через конфлікт із головним тренером команди хорватом Томиславом Степічем. Раніше українцям заборонили виходити з прапором на чемпіонаті світу, пославшись на регламент.

Про це повідомляє ТаТоТаке на своєму telegram-каналі. За інформацією джерела, першопричиною конфлікту з наставником стало неприйняття тренером ініціативи українця виходити на матчі із національним прапором.

До речі, вихованець академії "Дніпра" був одним із лідерів команди минулої осені. Однак після зміни тренера українець не зіграв у 2023 році жодної хвилини. Повідомляється, що 25-річний футболіст може повернутися до Української прем’єр-ліги, де гравцем цікавляться одразу дві команди, а також поїхати грати до Китаю за "Бейцзін Гоань".

Цього сезону на рахунку хавбека 6 матчів у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 200 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що знаменитий тренер "Волині" Віталій Кварцяний пояснив, чому "Динамо" провалилося в цьому сезоні. До речі, основного футболіста Біло-Синіх жорстко покарали за слова на адресу рефері.