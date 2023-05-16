Футболіста "Динамо" жорстко покарали за випад у бік Монзуль

Футболіст тепер думатиме, що говорити в інтерв’ю

У вівторок, 16 травня, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) ухвалив рішення дискваліфікувати форварда київського "Динамо" Владислава Ваната за неоднозначний коментар на адресу арбітра Катерини Монзуль.

Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Ванат після поразки від "Інгульця" (0:2) у 16-му турі чемпіонату України заявив, що жінки-арбітри не повинні судити ігри чоловічих команд.

КДК УАФ за прояви дискримінації усунув Ваната від участі у змаганнях на 3 гри та на 2 матчі умовно, а також зобов’язав "Динамо" сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн. Це рішення кияни можуть оскаржити в Апеляційному комітеті УАФ.

Нагадаємо, Ванат після матчу заявив: "Загалом, я не бачив у жодному топчемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме в матчах "Динамо".

Відеоогляд матчу "Динамо" - "Інгулець"

Раніше повідомлялося, що "Динамо" в останньому матчі поступилося "Чорноморцю". У мережі розкритикували футболістів Біло-Синіх, адже поразка припала на день пам’яті Валерія Лобановського.