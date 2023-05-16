Футболиста "Динамо" жестко наказали за выпад в сторону Монзуль

Футболист теперь будет думать, что говорить в интервью

Во вторник, 16 мая, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение дисквалифицировать форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната за неоднозначный комментарий в адрес арбитра Екатерины Монзуль.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Ванат после поражения от "Ингульца" (0:2) в 16-м туре чемпионата Украины заявил, что женщины-арбитры не должны судить игры мужских команд.

КДК УАФ за проявления дискриминации отстранил Ваната от участия в соревнованиях на 3 игры и на 2 матча условно, а также обязал "Динамо" уплатить обязательный денежный взнос в размере 100 000 грн. Данное решение киевляне могут обжаловать в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, Ванат после матча заявил: "В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, тобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах "Динамо".

Видеообзор матча "Динамо" - "Ингулец"

Ранее сообщалось, что "Динамо" в последнем матче уступило "Черноморцу". В сети раскритиковали футболистов Бело-синих, ведь поражение пришлось на день памяти Валерия Лобановского.