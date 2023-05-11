"Динамо" нашло замену Луческу в Польше

Тренер привел "Ракув" к историческому чемпионству

Главный тренер польского "Ракува" Марек Папшун попал в сферы интересов "Динамо", которым временно руководит Александр Шовковский.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua. По информации источника, переговоры с наставником "Ракува" киевляне пока не начинали, ожидая окончания сезона. Отмечается, что 48-летний Папшун не собирается продлевать контракт с польской командой.

Отметим, Папшун привел "Ракув" к сенсационному чемпионству. Кроме того, команда под его руководством вышла в финал Кубка Польши, уступив там "Легии".

Напомним, в данный момент главным тренером "Динамо" остается румынский специалист Мирча Луческу, однако недавно Мистер перенес операцию на ноге и пока непосредственно с командой не работает. Сейчас Бело-синими формально руководит ассистент румына Шовковский.

Под руководством "СаШо" киевляне обыграли "Кривбасс" в прошлом туре (1:0). А до этого Бело-синие переиграли "Ворсклу" (2:1). Ранее "Телеграф" сообщал о скандале вокруг матча молодежных составов киевлян и полтавчан. В итоге руководство "Ворсклы" проверило юных игроков на детекторе лжи.