Сабо назвал виновного в провале "Динамо"

Специалист считает, что во всех бедах киевлян виновен главный тренер

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался о неудачной кампании киевлян в сезоне 2022/23, в котором Бело-синие рискуют остаться без медалей даже на внутренней арене. Накануне "динамовцы" обыграли "Ворсклу".

Сабо в комментарии 1news.com.ua назвал главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу виновным в неудачах команды. По мнению Йожефа, румынский наставник не сумел перестроить команду после ухода легионеров, а также "потерял вкус к победам".

"Луческу готовил команду, форсировал подготовку и физическую и психологическую с прицелом на групповой этап Лиги Чемпионов. Но не получилось – начался спад. Провал. В первую очередь, в тренировочном процессе. Да, отток легионеров тоже оказал существенное влияние на игру и результаты, но главное — это неправильный тренировочный процесс от Луческу. Создается впечатление, что он просто потерял вкус к победам. Он как-то пустил все на самотек: будет как будет. Провальный сезон целиком и полностью на совести Мирчи Луческу", — заявил Сабо.

Кроме того, Йожеф считает, что Луческу сам не покинет клуб из-за хорошего контракта с Бело-синими.

"Думаю, что Луческу сам не уйдет из Динамо. Все-таки в Киеве он получает приличную зарплату. Есть контракт действующий. Вероятнее всего, румын останется руководить Динамо и после того, как восстановится после операции. Хотя, откровенно говоря, ему давно пора уходить на пенсию", — добавил специалист.

Напомним, Луческу сделали операцию на ноге в Киеве. Временно главным тренером команды был назначен его ассистент Александр Шовковский. В следующем туре киевляне сыграют с "Кривбассом".