Сабо назвав винного у провалі "Динамо"

Фахівець вважає, що у всіх бідах киян винний головний тренер

Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо висловився про невдалу кампанію киян у сезоні 2022/23, у якому Біло-Сині ризикують залишитися без медалей навіть на внутрішній арені. Напередодні "динамівці" обіграли "Ворсклу".

Сабо у коментарі 1news.com.ua назвав головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу винним у невдачах команди. На думку Йожефа, румунський наставник не зумів перебудувати команду після відходу легіонерів, а також "втратив смак до перемог".

"Луческу готував команду, форсував підготовку і фізичну і психологічну з прицілом на груповий етап Ліги Чемпіонів. Але не вийшло – почався спад. Провал. Насамперед, у тренувальному процесі. Так, відтік легіонерів теж вплинув на гру і результати, але головне — це неправильний тренувальний процес від Луческу. Складається враження, що він втратив смак до перемог. Він якось пустив усе на самоплив: буде як буде. Провальний сезон цілком і повністю на совісті Мірчі Луческу", — заявив Сабо.

Крім того, Йожеф вважає, що Луческу сам не покине клуб через хороший контракт із Біло-Синіми.

"Думаю, що Луческу сам не піде з Динамо. Все-таки в Києві він отримує пристойну зарплату. Є контракт чинний. Найімовірніше, румун залишиться керувати Динамо і після того, як відновиться після операції. Хоча, відверто кажучи, йому давно час йти на пенсію", — додав фахівець.

Нагадаємо, Луческу зробили операцію на нозі у Києві. Тимчасово головним тренером команди було призначено його помічника Олександра Шовковського. У наступному турі кияни зіграють із "Кривбасом".