"Динамо" знайшло заміну Луческу у Польщі

Тренер привів "Ракув" до історичного чемпіонства

Головний тренер польського "Ракува" Марек Папшун потрапив у сфери інтересів "Динамо", яким тимчасово керує Олександр Шовковський.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua. За інформацією джерела, переговори з наставником "Ракува" кияни поки не розпочинали, чекаючи на закінчення сезону. Зазначається, що 48-річний Папшун не збирається продовжувати контракт із польською командою.

Зазначимо, Папшун привів "Ракув" до сенсаційного чемпіонства. Крім того, команда під його керівництвом вийшла у фінал Кубка Польщі, поступившись там "Легії".

Нагадаємо, наразі головним тренером "Динамо" залишається румунський фахівець Мірча Луческу, проте нещодавно Містер переніс операцію на нозі й поки що безпосередньо з командою не працює. Наразі Біло-синіми формально керує асистент румуна Шовковський.

Під керівництвом "СаШо" кияни обіграли "Кривбас" у минулому турі (1:0). А до цього Біло-сині переграли "Ворсклу" (2:1). Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал навколо матчу молодіжних складів киян та полтавців. У результаті керівництво "Ворскли" перевірило юних гравців на детекторі брехні.