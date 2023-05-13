"Динамо" опозорилось в день памяти Лобановского (видео)

"Динамовцы" опозорились в день рождения клуба, а также в день памяти Лобановского

В субботу, 13 мая, киевское "Динамо" в рамках матча 26-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 принимало "Черноморец". Примечательно, что в этот день Бело-синие отмечали свое 96-летие. Также в этот день 21 год тому назад умер легендарный тренер Валерий Лобановский.

Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Лобановского, завершилась минимальной победой одесситов со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Для киевлян игра началась с холодного душа. После двух навесов голами со "второго этажа" отметились Виталий Ермаков и Александр Демченко. Киевляне сумели отыграться только во втором тайме усилиями Владислава Ваната и Виталия Буяльского. Тем не менее последнее слово было за "Черноморцем". На 71-й минуте Демченко блестяще "избавился" от опеки Сидорчука и мощно пробил в нижний гол ворот Нещерета, принеся своей команде столь важные три очка.

Видеообзор матча "Динамо" — "Черноморец"

Болельщики "Динамо" раскритиковали команду, которая безвольно проиграла в день памяти Лобановского, а также в день своего рождения.

В сети раскритиковали "Динамо" за поражение от "Черноморца"

Отметим, этот результат оставил "Динамо" на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" — пока девятый.

Турнирное положение команд в УПЛ

Ранее сообщалось, что "Динамо" нашло нового главного тренера в Польше. К слову, игрой киевлян в матче с "Черноморцем" руководил Александр Шовковский, который временно заменяет Мирчу Луческу.