"Динамо" зганьбилося в день пам’яті Лобановського (відео)

"Динамівці" зганьбилися у день народження клубу, а також у день пам’яті Лобановського

У суботу, 13 травня, київське "Динамо" у рамках матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймало "Чорноморець". В цей день Біло-Сині відзначали своє 96-річчя. Також в цей день 21 рік тому помер легендарний тренер Валерій Лобановський.

Зустріч, що проходила у Києві на стадіоні імені Лобановського, завершилася мінімальною перемогою одеситів із рахунком 3:2. Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем’єр-ліги (УПЛ).

Для киян гра розпочалася з холодного душу. Після двох навісів голами з "другого поверху" відзначилися Віталій Єрмаков та Олександр Демченко. Кияни зуміли відігратися лише у другому таймі зусиллями Владислава Ваната та Віталія Буяльського. Проте останнє слово було за "Чорноморцем". На 71-й хвилині Демченко блискуче "позбувся" опіки Сидорчука і потужно пробив у нижній гол воріт Нещерета, принісши своїй команді три очки.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Чорноморець"

Уболівальники "Динамо" розкритикували команду, яка безвільно програла у день пам’яті Лобановського, а також у день свого народження.

У мережі розкритикували "Динамо" за поразку від "Чорноморця"

Зазначимо, цей результат залишив "Динамо" на четвертій позиції у турнірній таблиці УПЛ, "Чорноморець" — поки що дев’ятий.

Турнірне становище команд в УПЛ

Раніше повідомлялося, що "Динамо" знайшло нового головного тренера у Польщі. До речі, грою киян у матчі з "Чорноморцем" керував Олександр Шовковський, який тимчасово замінює Мірчу Луческу.