Чемпіонат України з футболу, 26 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тур триватиме три ігрові дні

У суботу, 13 травня, матчем "Динамо" — "Чорноморець" стартує 26-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні Йожеф Сабо назвав винного у провалі Біло-Синіх.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч 26-го туру УПЛ також проведе у суботу.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 26 туру УПЛ

13 травня, субота:

"Динамо" – "Чорноморець" — 14:00, YouTube

"Інгулець" – "Шахтар" — 17:00, setantasports.com

14 травня, неділя:

"Львів" – "Ворскла" — 13:00, setantasports.com

"Металіст" – "Зоря" — 13:00, YouTube

"Верес" – "Металіст-1925" — 14:00, setantasports.com

"Кривбас" – "Рух" – 15:00, setantasports.com

15 травня, понеділок

"Минай" — "Дніпро-1" — 13:00, setantasports.com

"Колос" – "Олександрія" — 15:00, setantasports.com

Турнірне становище команд в УПЛ за підсумками 25 турів

З результатами та відеооглядами матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував офіційного транслятора УПЛ.