Чемпіонат України з футболу, 26 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Тур триватиме три ігрові дні
У суботу, 13 травня, матчем "Динамо" — "Чорноморець" стартує 26-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні Йожеф Сабо назвав винного у провалі Біло-Синіх.
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч 26-го туру УПЛ також проведе у суботу.
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 26 туру УПЛ
13 травня, субота:
"Динамо" – "Чорноморець" — 14:00, YouTube
"Інгулець" – "Шахтар" — 17:00, setantasports.com
14 травня, неділя:
"Львів" – "Ворскла" — 13:00, setantasports.com
"Металіст" – "Зоря" — 13:00, YouTube
"Верес" – "Металіст-1925" — 14:00, setantasports.com
"Кривбас" – "Рух" – 15:00, setantasports.com
15 травня, понеділок
"Минай" — "Дніпро-1" — 13:00, setantasports.com
"Колос" – "Олександрія" — 15:00, setantasports.com
З результатами та відеооглядами матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував офіційного транслятора УПЛ.