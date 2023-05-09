Чемпионат Украины по футболу, 26 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Тур продлится три игровіх дня

В субботу, 13 мая, матчем "Динамо" — "Черноморец" стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне Йожеф Сабо назвал виновного в провале Бело-синих.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч 26-го тура УПЛ также проведет в субботу.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 26 тура УПЛ

13 мая, суббота:

"Динамо" – "Черноморец" — 14:00, YouTube

"Ингулец" – "Шахтер" — 17:00, setantasports.com

14 мая, воскресенье:

"Львов" – "Ворскла" — 13:00, setantasports.com

"Металлист" – "Заря" — 13:00, YouTube

"Верес" – "Металлист-1925" — 14:00, setantasports.com

"Кривбасс" – "Рух" — 15:00, setantasports.com

15 мая, понедельник

"Минай" – "Днепр-1" — 13:00, setantasports.com

"Колос" – "Александрия" — 15:00, setantasports.com

Турнирное положение команд в УПЛ по итогам 25 туров

С результатами и видеообзорами матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал официального транслятора УПЛ.