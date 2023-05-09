Чемпионат Украины по футболу, 26 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Тур продлится три игровіх дня
В субботу, 13 мая, матчем "Динамо" — "Черноморец" стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне Йожеф Сабо назвал виновного в провале Бело-синих.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч 26-го тура УПЛ также проведет в субботу.
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 26 тура УПЛ
13 мая, суббота:
"Динамо" – "Черноморец" — 14:00, YouTube
"Ингулец" – "Шахтер" — 17:00, setantasports.com
14 мая, воскресенье:
"Львов" – "Ворскла" — 13:00, setantasports.com
"Металлист" – "Заря" — 13:00, YouTube
"Верес" – "Металлист-1925" — 14:00, setantasports.com
"Кривбасс" – "Рух" — 15:00, setantasports.com
15 мая, понедельник
"Минай" – "Днепр-1" — 13:00, setantasports.com
"Колос" – "Александрия" — 15:00, setantasports.com
С результатами и видеообзорами матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал официального транслятора УПЛ.