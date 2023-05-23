Футболист сборной Украины покидает зарубежный клуб: тренер запретил украинский флаг

У центрального полузащитника возник конфликт с тренером

Бывший футболист молодежной сборной Украины U-21 Юрий Вакулко, который сейчас выступает в ФК "Рига" (Латвия), может вернуться на родину из-за конфликта с главным тренером команды хорватом Томиславом Степичем. Ранее украинцам запретили выходить с флагом на чемпионате мира, сославшись на регламент.

Об этом сообщает ТаТоТаке на своем telegram-канале. По информации источника, первопричиной конфликта с наставником стало неприятие тренером инициативы украинца выходить на матчи с национальным флагом.

К слову, воспитанник академии "Днепра" был одним из лидеров команды минувшей осеню. Однако после смены тренера украинец не сыграл в 2023 году ни минуты. Сообщается, что 25-летний футболист может вернуться в Украинскую премьер-лигу, где игроком интересуются сразу две команды, а также поехать играть в Китай за "Бэйцзин Гоань".

В текущем сезоне на счету хавбека 6 матчей в квалификации Лиги конференций УЕФА. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что знаменитый тренер "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, почему "Динамо" провалилось в текущем сезоне. К слову, основного футболиста Бело-синих жестко наказали за слова в адрес рефери.