Кварцяный четко объяснил провал "Динамо"

Опытный специалист прокомментировал ситуацию в киевской команде

Легендарный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный высказался о ситуации киевского "Динамо", которое по итогам 27-го тура УПЛ потеряло шансы на "золото" и "серебро" в чемпионате Украины.

Соответствующий комментарий украинского специалиста доступен на сайте fanday. Тренер считает, что в киевском клубе не хватает звездных футболистов, которые могут решать задачи на уровне чемпионата Украины. При этом Кварцяный выделяет в составе Бело-синих Бенито, который нестандартными действиями создает остроту в атаке.

"Личностей у "Динамо" сейчас нет после ухода Цыганкова. Мне в киевской команде импонирует только Бенито. Он хорошо вписался и в какой-то мере компенсировал уход Виктора. От Бенито исходит угроза – он играет нестандартно и остро. Но в "Динамо" сейчас нет конструктивной командной игры на атаку. Луческу что, забыл, как его команды играли раньше? Не надо думать, что украинские футболисты хуже бразильских.

Многие игроки "Динамо" достигли своего потолка в развитии, но без них киевляне будут играть еще слабее. Могу сказать, что в УПЛ нет сейчас футболистов, которые смогут заиграть в топ-10 командах чемпионата Англии, кроме Довбика", — заявил Кварцяный.

Ранее сообщалось, что футболиста "Динамо" жестко наказали за неоднозначные слова в сторону арбитра Екатерины Монзуль.

Напомним, легендарный защитник "Динамо" и сборной Украины вступил в ряды штурмовой бригады.