Чемпионат Украины по футболу, 27 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

До окончания чемпионата осталось всего четыре тура

В пятницу, 19 мая, матчем "Днепр-1" — "Колос" стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне стало известно, что ФК "Полесье" вышло в Украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч 27-го тура УПЛ проведет также в пятницу. Противостоять Горнякам будет "Верес".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 27 тура УПЛ

19 мая, пятница

"Днепр-1" – "Колос" — 14:00, YouTube

"Ворскла" – "Кривбасс" — 15:00, setantasports.com

"Шахтер" – "Верес" — 17:00, setantasports.com

20 мая, суббота

"Черноморец" – "Минай" — 13:00, setantasports.com

"Заря" – "Ингулец" — 14:00, YouTube

"Александрия" – "Динамо" — 15:00, setantasports.com

21 мая, воскресенье

"Металлист 1925" – "Металлист" — 15:00, setantasports.com

"Рух" – ФК "Львов" — 17:00, YouTube

Турнирное положение команд в УПЛ по итогам 26 туров

С результатами и видеообзорами матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее футболист "Днепра-1" опозорился в сети, объясняя свою симуляцию.