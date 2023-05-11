"Есть синяк - есть пенальти": украинский футболист изобрел новое правило (видео)

Футболист показал свое "повреждение" в соцсетях

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко после матча первого тура Украинской премьер-лиги с "Александрией" (1:1) попытался оправдаться за спорный пенальти, который был назначен за фол на нем, однако был высмеян в сети.

На своей странице в Instagram футболист разместил фото с синяком на плече, передает tribuna.ua. Позднее фото было удалено, а футболист ограничил доступ к своей соцсети. Александр данным снимком хотел доказать, что упал в борьбе с защитником "Александрии" Даниилом Скорко в чужой штрафной не просто так, а после нарушения правил.

"100 процентов симуляция", — написал Назаренко, прикрепив фото с синяком на плече.

Повреждение Александра Назаренко в матче с Александрией

В сети со смехом восприняли пост Назаренко, ведь многие считают, что игрок симулировал. Один из пользователей пошутил, что футболист изобрел новое правило: "Есть синяк — есть пенальти".

В сети высмеяли фото с повреждением Александра Назаренко после скандального матча "Днепр-1" - "Александрия"

Видеообзор матча "Днепр-1" - "Александрия"

Добавим, что после этого эпизода в матче вспыхнул конфликт, в результате которого главный тренер "Александрии" Руслан Ротань послал арбитра Ярослава Козыка. После этого рефери удалил наставника гостей.

Напомним, в следующем туре "Днепр-1" сыграет с "Минаем" (15 мая).