Подарок для "Шахтера": "Днепр-1" потерял очки в скандальном матче УПЛ (видео)

Еще один поединок УПЛ отметился спорным судейством

В отложенном поединке 1-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1", которого журналист Константин Андриюк обвинил в благосклонности со стороны арбитров, сыграл вничью 1:1 с "Александрией".

Как сообщает "Телеграф", матч был отложен из-за масштабной ракетной атаки россии 23 ноября 2022 года. Тогда поединок было прерван на 10-й минуте.

"Днепр-1" открыл счет на 20-й минуте, когда арбитр назначил спорный пенальти за небольшой фол на Назаренко, который сразу же упал на газон. Довбик реализовал 11-метровый.

Судейство вызвало возмущение у главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня, который пошел выяснять отношения с тренером "Днепра-1" Вадимом Комардиным, после чего первого толкнул игрок соперника Пеглоу.

В итоге Ротаня и Комардины удалили с поля, а Пеглоу избежал красной карточки. На 26-й минуте "Александрия" сравняла счет благодаря голу Ковальца.

"Днепр-1" - "Александрия". Видео голов и обзор матча

Таким образом, "Днепр-1" остался на втором месте с отставанием в два очка от лидера "Шахтера" за пять туров до конца чемпионата.

Турнирная таблица после 25 туров УПЛ

Напомним, что "Шахтер", чей спорный гол в ворота "Александрии" был не засчитан, тогда как на этой игре не работала система видеопомощи арбитрам (VAR), пообещал купить две машины VAR. После этого сообщалось, что до конца текущего сезона на матчах обоих конкурентов в борьбе за титул будет работать VAR.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что игра 24-го тура УПЛ, в которой "Днепр-1" разгромил "Металлист" (5:0), могла быть договорной. Позже стало известно, что перед поединком его главному арбитру сказали по телефону итоговый счет матча.