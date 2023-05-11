Подарунок для "Шахтаря": "Дніпро-1" втратив очки в скандальному матчі УПЛ (відео)

Ще один поєдинок УПЛ відзначився спірним суддівством

У відкладеному поєдинку 1-го туру української Прем’єр-ліги "Дніпро-1", якого журналіст Костянтин Андріюк звинуватив в прихильності з боку арбітрів, зіграв унічию 1:1 з "Олександрією".

Як повідомляє "Телеграф", матч було відкладено через масштабну ракетну атаку росії 23 листопада 2022 року. Тоді поєдинок було перервано на 10-й хвилині.

"Дніпро-1" відкрив рахунок на 20-й хвилині, коли арбітр призначив спірний пенальті за невеликий фол на Назаренку, який одразу впав на газон. Довбик реалізував 11-метровий.

Суддівство викликало обурення в головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня, який пішов з’ясовувати стосунки з тренером "Дніпра-1" Вадимом Комардіним, після чого першого штовхнув гравець суперника Пеглоу.

В результаті Ротаня та Комардини вилучили з поля, а Пеглоу уникнув червоної картки. На 26-й хвилині "Олександрія" зрівняла рахунок завдяки голу Ковальця.

"Дніпро-1" — "Олександрія". Відео голів та огляд матчу

Таким чином, "Дніпро-1" залишився на другому місці з відставанням у два очки від лідера "Шахтаря" за п’ять турів до кінця чемпіонату.

Турнірна таблиця після 25 турів УПЛ

Нагадаємо, що "Шахтар", чий спірний гол у ворота "Олександрії" був не зарахований, тоді як на цій грі не працювала система відеодопомоги арбітрам (VAR), пообіцяв купити дві машини VAR. Після цього повідомлялося, що до кінця цього сезону на матчах обох конкурентів в боротьбі за титул працюватиме VAR.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко розповів, що гра 24-го туру УПЛ, у якій "Дніпро-1" розгромив "Металіст" (5:0), могла бути договірною. Пізніше стало відомо, що перед поєдинком його головному арбітру сказали телефоном підсумковий рахунок матчу.